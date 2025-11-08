La casa d'infanzia di Donald Trump a New York è in vendita. (Immagine d'archivio: una veduta della Grande Mela), Keystone

La casa nella quale Donald Trump ha vissuto da bambino, nella tranquilla e verdeggiante Jamaica Estates, nel Queens di New York, è in vendita per 2,3 milioni di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal.

Keystone-SDA SDA

La residenza in stile Tudor, dove il futuro presidente Usa ha abitato fino ai 4 anni, ha cinque camere da letto e fu costruita nel 1940 da suo padre, l'imprenditore edile Fred Trump. La casa, negli ultimi anni, ha avuto una storia bizzarra.

Dopo anni di abbandono la proprietà è stata venduta a febbraio per 835.000 dollari all'imprenditore edile Tommy Lin, che l'ha sventrata e restaurata per otto mesi. «Non c'era acqua in casa, né elettricità», ha detto Lin al Journal. «Non era vivibile». La facciata originale in mattoni e stucco della struttura è rimasta, ma quasi tutto l'interno è stato ricostruito.

Ma non è stata questa la prima volta che la casa di Trump era sul mercato. La notte delle elezioni presidenziali del 2016, l'investitore di Manhattan Michael Davis l'acquistò per 1,39 milioni di dollari, poche ore prima dell'annuncio dei risultati. Scommise che, se Trump avesse vinto, il valore della sarebbe aumentato vertiginosamente. E così fu: il giorno dell'insediamento del 2017, la vendette a un acquirente cinese per 2,14 milioni di dollari.

Poi Davis prese in affitto la proprietà a 4.000 dollari al mese trasformandola in un Airbnb, con decorazioni e cimeli a tema Trump. Vi era perfino una targa che affermava che la camera da letto era stata il luogo del concepimento del tycoon. L'Airbnb era prenotato «quasi a tempo indeterminato», ha raccontato Davis.