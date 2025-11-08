  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti In vendita la casa d'infanzia di Trump a New York, ecco a quanto

SDA

8.11.2025 - 11:00

La casa d'infanzia di Donald Trump a New York è in vendita. (Immagine d'archivio: una veduta della Grande Mela),
La casa d'infanzia di Donald Trump a New York è in vendita. (Immagine d'archivio: una veduta della Grande Mela),
Keystone

La casa nella quale Donald Trump ha vissuto da bambino, nella tranquilla e verdeggiante Jamaica Estates, nel Queens di New York, è in vendita per 2,3 milioni di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal.

Keystone-SDA

08.11.2025, 11:00

08.11.2025, 11:03

La residenza in stile Tudor, dove il futuro presidente Usa ha abitato fino ai 4 anni, ha cinque camere da letto e fu costruita nel 1940 da suo padre, l'imprenditore edile Fred Trump. La casa, negli ultimi anni, ha avuto una storia bizzarra.

Dopo anni di abbandono la proprietà è stata venduta a febbraio per 835.000 dollari all'imprenditore edile Tommy Lin, che l'ha sventrata e restaurata per otto mesi. «Non c'era acqua in casa, né elettricità», ha detto Lin al Journal. «Non era vivibile». La facciata originale in mattoni e stucco della struttura è rimasta, ma quasi tutto l'interno è stato ricostruito.

Ma non è stata questa la prima volta che la casa di Trump era sul mercato. La notte delle elezioni presidenziali del 2016, l'investitore di Manhattan Michael Davis l'acquistò per 1,39 milioni di dollari, poche ore prima dell'annuncio dei risultati. Scommise che, se Trump avesse vinto, il valore della sarebbe aumentato vertiginosamente. E così fu: il giorno dell'insediamento del 2017, la vendette a un acquirente cinese per 2,14 milioni di dollari.

Poi Davis prese in affitto la proprietà a 4.000 dollari al mese trasformandola in un Airbnb, con decorazioni e cimeli a tema Trump. Vi era perfino una targa che affermava che la camera da letto era stata il luogo del concepimento del tycoon. L'Airbnb era prenotato «quasi a tempo indeterminato», ha raccontato Davis.

I più letti

È morto Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra famoso per Sanremo
Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
La Cina mette in servizio la portaerei Fujian, ecco di cosa è capace
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Ecco i dettagli sulla separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Altre notizie

Basilea. Bilancio positivo per la 555esima edizione della Herbstmesse

BasileaBilancio positivo per la 555esima edizione della Herbstmesse

Rogo. Diversi morti in un incendio in un magazzino di profumi in Turchia

RogoDiversi morti in un incendio in un magazzino di profumi in Turchia

Svizzera. L'Ajoie celebra il maiale con la Saint-Martin

SvizzeraL'Ajoie celebra il maiale con la Saint-Martin