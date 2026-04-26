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Cinema Michael fa impazzire gli statunitensi, è il miglior debutto di un biopic musicale

SDA

26.4.2026 - 20:07

Volano gli incassi di «Michael», nonostante diverse critiche negative.
Volano gli incassi di «Michael», nonostante diverse critiche negative.
Keystone

Michael scala il box office a livello globale, mettendo a segno il miglior debutto di sempre per un biopic musicale.

Keystone-SDA

26.04.2026, 20:07

26.04.2026, 20:22

La favola sul re del pop diretta da Antoine Fuqua ha rastrellato 217 milioni di dollari a livello globale, di cui 120,4 milioni di dollari provenienti da 82 mercati internazionali e 97 milioni di dollari in Nord America.

Nonostante le recensioni per lo più negative della critica, il film dedicato a Michael Jackson ha superato ogni aspettativa, scalzando Bohemian Rhapsody (2018), sui Queen, che deteneva il record per il miglior debutto mondiale di un film biografico musicale con 122 milioni di dollari.

Michael – fa notare Variety – si posiziona anche come secondo miglior debutto globale dell'anno, dietro al sequel della Universal Super Mario Galaxy – Il film con 372,5 milioni di dollari.

'Mario' ha aggiunto ben 36,6 milioni di dollari provenienti da 83 mercati esteri nel suo quarto fine settimana di programmazione, portando il totale internazionale a 444 milioni di dollari e il totale globale a 831 milioni di dollari.

L'ultima missione: Project Hail Mary, kolossal spaziale con Ryan Gosling, ha incassato 12,2 milioni di dollari nel suo sesto fine settimana, raggiungendo un totale di 308 milioni di dollari a livello internazionale e 613,3 milioni di dollari in tutto il mondo.

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