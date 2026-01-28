  1. Clienti privati
L'inchiesta s'allarga Incendio a Crans-Montana, indagato pure un ex responsabile della sicurezza del Comune

ai-scrape

28.1.2026 - 18:29

Si aggiunge un indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone.
KEYSTONE

Il Ministero pubblico del Vallese ha avviato un'indagine penale contro un ex responsabile della sicurezza di Crans-Montana. Sarà ascoltato il 9 febbraio, secondo quanto appreso dalla RTS.

,

Keystone-ATS, Alessia Moneghini

28.01.2026, 18:29

28.01.2026, 18:33

Come riportato dalla RTS, l'indagine sul dramma avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana si è ampliata.

Fino ad ora, solo i coniugi Moretti sono stati chiamati a rispondere davanti alla giustizia. Adesso l'inchiesta include anche le responsabilità del comune vallesano.

Un ex responsabile della sicurezza, incaricato di diversi controlli antincendio presso il bar «Le Constellation», sarà ascoltato lunedì 9 febbraio. È indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio. Il suo avvocato, Maître David Aïoutz, ha confermato la notizia alla RTS.

L'indagine mira a determinare eventuali responsabilità penali legate alle carenze riscontrate nel monitoraggio degli esercizi pubblici.

La presunzione di innocenza rimane valida.

Nove vittime sono ancora in rianimazione in Francia

Nel frattempo, a quasi un mese dalla tragedia, nove persone gravemente ferite sono ancora ricoverate in rianimazione in Francia. Lo ha reso noto oggi, mercoledì, il ministero della sanità francese, in occasione di una visita di ringraziamento dell'ambasciatrice svizzera Tania Cavassini.

Accompagnata dalla ministra della salute Stéphanie Rist, la diplomatica elvetica ha incontrato il personale del centro operativo di crisi del ministero, attivato nelle prime ore dopo la tragedia.

In totale la Francia ha ospedalizzato 20 vittime del rogo: di queste, cinque sono già tornate a casa, mentre sei sono ancora in cure intensive.

