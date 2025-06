Il chiosco, ospitato in una capanna di legno, è il centro sociale della popolare Josefwiese nel quartiere Kreis 5 di Zurigo. Schutz & Rettung Zürich / X

Venerdì mattina, i pompieri di Zurigo sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme divampate nel chiosco sulla Josefwiese. I danni alle proprietà sono ingenti, ma nessuno è rimasto ferito.

Venerdì mattina presto, il popolare chiosco sulla Josefwiese di Zurigo ha preso fuoco. I pompieri di Zurigo sono stati chiamati, secondo la Schutz & Rettung Zürich, ma l'edificio in legno era già in fiamme.

Il fumo intenso era visibile oltre il Distretto 5, dove si trova la Josefwiese, proprio accanto al terrapieno ferroviaria delle FFS e allo storico viadotto.

Le autorità ha confermato l'intervento sulla piattaforma «X» dopo che il «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» ne aveva dato notizia.

I servizi di emergenza erano ancora impegnati a spegnere l'incendio in mattinata. Le cause non sono ancora chiare. L'edificio è rimasto gravemente danneggiato.