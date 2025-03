Per moltissimi giovani non c'è stato scampo. Keystone

È di 51 morti e più di 118 feriti il bilancio finora accertato del disastroso incendio che la notte scorsa ha distrutto la discoteca Pulse di Kocani, nell'est della Macedonia del Nord.

Il ministro dell'interno macedone Pance Toshkovski, che si è recato sul posto, oltre al premier Hristijan Mickoski e ai responsabili inquirenti di procura e polizia ha detto che gli organizzatori del concerto sono stati arrestati. In manette è finito anche il proprietario dello stabile.

Sembra che la discoteca fosse una struttura improvvisata dove già in passato erano stati organizzati eventi con fuochi d'artificio. I feriti, fra i quali vi sarebbero anche membri della band Dnk che si esibiva nel locale, sono stati condotti negli ospedali di Kocani, Stip e della capitale Skopje.

L'incendio, sviluppatosi nella struttura del tetto del locale per le scintille del materiale pirotecnico utilizzato per gli effetti luminosi del concerto, si è rapidamente propagato al resto della discoteca, che è stata avvolta dalle fiamme e da un denso fumo.

Il premier Hristijan Mickoski, esprimendo dolore e cordoglio per le decine di giovani vittime, ha parlato di «una giornata difficile e triste per la Macedonia del Nord», esortando tutte le istituzioni competenti – servizi sanitari, polizia, autorità locali – ad adottare misure urgenti per sostenere le famiglie colpite e assistere i feriti, ai quali ha augurato una rapida guarigione.

«La perdita di così tante giovani vite è irreparabile, e il dolore delle famiglie, dei cari e degli amici è incommensurabile», ha detto Mickoski. La presidente macedone Gordana Diljanovska-Davkova si è recata a far visita ai feriti ricoverati in un ospedale di Skopje. Per indagare sul tragico incendio è stata costituita una squadra di cinque procuratori di Kocani, Stip e Skopje.

Profondo cordoglio e vicinanza alla dirigenza macedone e alle famiglie delle vittime è stato espresso dai leader dei paesi vicini – il presidente serbo Aleksandar Vucic, il premier albanese Edi Rama, il capo del governo bulgaro Rossen Zhelyazkov, che hanno offerto aiuto e assistenza per i feriti e per le indagini sulla tragedia.

Troppe le persone dentro il locale

L'Ufficio statistico nazionale, dal canto suo, ha comunicato che si sta ancora valutando se tale struttura sia stata legalmente convertita in un locale in grado di organizzare feste per un gran numero di persone.

Secondo la tv privata Telma, la discoteca disponeva di una licenza valida fino all'aprile di quest'anno, rilasciata dal ministero dell'economia alla società ‹Mmmm Caffè›, impresa individuale a responsabilità limitata che gestiva il locale. Il proprietario, tale Aleksandar, sarebbe stato fermato dalla polizia – sempre secondo l'emittente Telma.

Stando a quanto riferito da tale tv, la discoteca disponeva di una sola uscita, e non era pertanto assolutamente in regola con la normativa che impone un numero di uscite in base alla capienza e al numero di persone ospitate. Secondo informazioni non confermate, il locale avrebbe potuto ospitare un massimo di circa 700 persone, mentre la notte scorsa ve ne erano almeno il doppio.