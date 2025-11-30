  1. Clienti privati
Roghi Incendio nel nord-est della Francia, 5 morti in un palazzo

SDA

30.11.2025 - 10:43

Pompieri all'opera (archivio)
Pompieri all'opera (archivio)
Keystone

Cinque persone sono morte e due sono rimaste ferite questa notte in un incendio a Neuves-Maisons, in Meurthe-et-Moselle, nel nord-est della Francia, secondo l'ultimo bilancio dei pompieri.

Keystone-SDA

30.11.2025, 10:43

30.11.2025, 10:58

Le vittime sono un uomo di 59 anni, una donna di 60, una ragazza di 20, un adolescente di 16 e una quinta persona che era rimasta gravemente ferita ed è morta dopo i soccorsi.

L'incendio è divampato in nottata. I pompieri sono stati allertati poco dopo le 3 del mattino per le fiamme che divampavano a Neuves-Maisons, un comune di 7.000 abitanti a sud-ovest di Nancy.

A prendere fuoco, un edificio di 3 piani che comprendeva un locale commerciale al piano terra. In totale sono 70 i pompieri intervenuti, con una trentina di veicoli. Le fiamme sono state domate «piuttosto rapidamente». Fra i morti, tre erano stati estratti dal palazzo in fiamme e altri due sono stati ritrovati fra le macerie.

