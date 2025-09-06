  1. Clienti privati
Zurigo Incidente chimico, evacuato per precauzione il museo di Kilchberg

SDA

6.9.2025 - 20:21

Incidente chimico, evacuato un museo
Incidente chimico, evacuato un museo
Keystone

A causa di un incidente chimico a un edificio annesso, un museo di Kilchberg (ZH) è stato evacuato oggi pomeriggio. Lo rende noto la polizia cantonale, senza precisare quale sia l'istituzione. Stando a diversi media, si tratterebbe della «Home of Chocolate» di Lindt.

Keystone-SDA

06.09.2025, 20:21

06.09.2025, 20:22

Diverse centinaia di persone hanno lasciato lo stabile. Non ci sono stati feriti, ma una persona è stata portata in ospedale per un controllo.

L'incidente chimico si è verificato quando due liquidi sono stati mescolati. Vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti con un grande dispiegamento di forze.

Secondo la polizia, i liquidi sono rimasti nei rispettivi contenitori per tutto il tempo. Per purificare l'aria contaminata nella stanza interessata, i pompieri l'hanno aspirata con filtri speciali. La decontaminazione è durata diverse ore e si è conclusa verso le 19.30.

È stata aperta un'inchiesta per chiarire l'accaduto.

