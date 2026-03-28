Incidente d'auto per Tiger Woods, arrestato per guida in stato d'ebbrezza

Nuovo incidente stradale per Tiger Woods Tiger Woods è stato protagonista di un incidente automobilistico a Jupiter Island in Florida. Immagine: AP L'auto del golfista ha urtato il rimorchio di un veicolo ribaltandosi su un fianco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Immagine: KEYSTONE Woods si è sottoposto al test dell'alcol, ma si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine. Per questa ragione le autorità pensano possa aver ingerito «qualche tipo di farmaco o droga». Immagine: KEYSTONE Il golfista è stato dunque arrestato con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza. Dopo una detenzione di circa 8 ore è stato rilasciato su cauzione. Immagine: KEYSTONE Nuovo incidente stradale per Tiger Woods Tiger Woods è stato protagonista di un incidente automobilistico a Jupiter Island in Florida. Immagine: AP L'auto del golfista ha urtato il rimorchio di un veicolo ribaltandosi su un fianco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Immagine: KEYSTONE Woods si è sottoposto al test dell'alcol, ma si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine. Per questa ragione le autorità pensano possa aver ingerito «qualche tipo di farmaco o droga». Immagine: KEYSTONE Il golfista è stato dunque arrestato con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza. Dopo una detenzione di circa 8 ore è stato rilasciato su cauzione. Immagine: KEYSTONE

Nuovo incidente automobilistico per Tiger Woods. L'auto del campione di golf si è ribaltata su un fianco a seguito di una collisione con un camion. Woods ha riportato lesioni non gravi, ma è stato arrestato per essersi rifiutato di sottoporsi a un test delle urine dopo essere risultato negativo all'alcol.

Keystone-SDA, Agence France-Presse, Redazione blue News SDA

Hai fretta? blue News riassume per te La leggenda del golf Tiger Woods è stato arrestato in seguito a un incidente stradale a Jupiter Island in Florida.

L'auto di Woods, rimasto illeso nell'incidente, ha urtato lateralmente un altro veicolo, ribaltandosi sulla strada. Nessuno è rimasto ferito.

La polizia ha annunciato che probabilmente era sotto l'effetto di qualche sostanza.

Woods è stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza, ma rilasciato su cauzione nelle prime ore di sabato mattina. Mostra di più

Il campione ha cooperato con le autorità ma «ha cercato di non incriminarsi. È stato cauto in ciò che ha detto e che non ha detto», ha riferito la polizia sottolineando che si è sottoposto all'etilometro ma quando è arrivato il momento del test delle urine si è rifiutato e per questo è stato accusato di guida in stato di ebbrezza».

Gli investigatori sospettano che possa aver ingerito «qualche tipo di farmaco o droga».

Dopo otto ore di detenzione, è stato rilasciato su cauzione, ha annunciato l'ufficio dello sceriffo della contea di Martin (vicino a Palm Beach, in Florida). L'importo della cauzione non è stato immediatamente reso noto.

Non è il primo incidente per il golfista

Intorno alle 14:00 ora locale, la polizia ha ricevuto una chiamata che segnalava un'auto ribaltata a Jupiter Island, in Florida. Secondo lo sceriffo, Woods stava guidando un SUV ad alta velocità quando ha tentato di sorpassare un veicolo che stava svoltando.

Il SUV del golfista ha urtato il rimorchio dell'altro veicolo, si è ribaltato su un fianco ed è scivolato sulla strada. Secondo lo sceriffo, nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

Woods aveva già perso il controllo della sua auto a Los Angeles nel febbraio 2021, ribaltandosi più volte e riportando complesse fratture alle gambe. Ha trascorso tre settimane in ospedale e poi, secondo quanto da lui stesso dichiarato, altri tre mesi in un letto d'ospedale nella sua casa in Florida.

Le voci su un suo possibile ritorno

Il golfista ha recentemente alimentato le voci di un suo ritorno al Masters Tournament di Augusta, che inizierà il 9 aprile.

Dopo una lunga pausa per infortunio, il 50enne ha fatto scalpore martedì scorso nella nuova lega indoor, la Tomorrow's Golf League, quando ha inaspettatamente messo a segno diversi colpi.

L'ultima apparizione di Woods in un Major risale al British Open del 2024. Dopo la rottura del tendine d'Achille nella primavera del 2025, ha saltato la stagione e poi si è sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico alla schiena lo scorso autunno.

«Questo corpo... non recupera più come faceva quando avevo 24 o 25 anni. Questo non significa che non ci proverò», ha detto Woods.