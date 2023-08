Incidente in un Luna Park nel sud della Francia, muore un 17enne

Un 17enne è morto in un incidente avvenuto in un parco divertimenti a Cap d'Agde, nel sud della Francia. Una giovane di 19 anni è stata trasportata d'urgenza all'ospedale. (Foto simbolica) Keystone

Un 17enne è morto e una ragazza di 19 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in un parco divertimenti a Cap d'Agde, nel sud della Francia, nella notte tra sabato e domenica. Lo rende noto il pubblico ministero di Beziers.

A seguito dell'incidente, il Luna Park è stato chiuso e il perimetro delimitato dalla polizia. «Due persone sono rimaste vittime di un incidente durante l'utilizzo dell'attrazione denominata 'Adrenaline': un adolescente di 17 anni è deceduto per le ferite riportate, e una giovane di 19 anni è stata trasportata all'ospedale universitario di Montpellier in assoluta emergenza», ha detto il Pubblico Ministero in un comunicato stampa.

«Durante la loro caduta avrebbero urtato alcuni ostacoli: l'attrazione consiste nel ribaltarsi nel vuoto attaccati a funi collegate a pilastri, provocando un movimento pendolare dopo una caduta di una sessantina di metri», è stato precisato.

Un'inchiesta è stata aperta mentre 4 persone, tra cui il gestore del Luna Park, sono in stato di fermo.

SDA