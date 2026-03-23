  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

New York Scontro all'aeroporto di LaGuardia, almeno 41 feriti

SDA

23.3.2026 - 15:08

L'aereo di Air Canada dopo lo scontro con un camion dei pompieri all'aeroporto LaGuardia di New York.
L'aereo di Air Canada dopo lo scontro con un camion dei pompieri all'aeroporto LaGuardia di New York.
Keystone

Sono almeno 41 i feriti dell'incidente all'aeroporto LaGuardia di New York, dove lo scontro avvenuto nella notte tra un aereo dell'Air Canada e un camion dei pompieri ha causato la chiusura dello scalo almeno fino alle 14 ora locale (le 19 in Svizzera).

Keystone-SDA

23.03.2026, 15:08

23.03.2026, 15:12

Secondo quanto reso noto in precedenza, nell'incidente sono morti il pilota e il co-pilota dell'aereo.

Le indagini su quanto accaduto proseguono per accertare cosa non abbia funzionato. Uno dei nodi è quello della carenza di controllori di volo a causa dello shutdown.

Secondo gli osservatori, alla torre di controllo di Laguardia ce ne dovrebbero essere 60 ma in questo periodo ce ne sono solo 30, in parte a causa dello shutdown, e questo di traduce in turni più lunghi e possibili errori.

Secondo la piattaforma di tracciamento dei voli FlightRadar24, l'aereo, un CRJ-900 operato da Jazz Aviation, «stava percorrendo la pista quando ha colpito» il veicolo che gli attraversava la traiettoria.

Le mmagini diffuse sui social media mostrano un aereo di Air Canada con la parte anteriore e la cabina di pilotaggio gravemente danneggiate, apparentemente su una pista di notte, con veicoli di emergenza nelle vicinanze.

New York. Scontro sulla pista tra un aereo e un veicolo, due morti all'aeroporto di LaGuardia

New YorkScontro sulla pista tra un aereo e un veicolo, due morti all'aeroporto di LaGuardia

I più letti

Scommesse cospicue proprio sulla decisione a sorpresa di Trump sull'Iran, cosa c'è dietro?
Zhang è fallito, 30 miliardi di debiti. Ecco cosa c'era davvero dietro l'ex patron dell'Inter
I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine
È morto Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans
Le svizzere conquistano l'oro ai Mondiali di curling

Altre notizie

Farmaceutica. Roche inaugura una sede per l'Istituto di biologia umana

FarmaceuticaRoche inaugura una sede per l'Istituto di biologia umana

Aveva 43 anni. È morto Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans

Aveva 43 anniÈ morto Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans

Media. La SSR conferma la soppressione di 900 posti entro il 2029

MediaLa SSR conferma la soppressione di 900 posti entro il 2029