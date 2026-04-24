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Soletta Incidente sull'A1, un morto e diversi feriti nei pressi di Gunzgen

SDA

24.4.2026 - 08:02

Grave incidente sull'A1 a Gunzgen: un morto e pesanti disagi alla circolazione.
Grave incidente sull'A1 a Gunzgen: un morto e pesanti disagi alla circolazione.
Keystone

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina presto sull'autostrada A1, nei pressi di Gunzgen (SO), in direzione di Berna. Il bilancio è di un morto e di diversi feriti.

Keystone-SDA

24.04.2026, 08:02

24.04.2026, 08:50

Nell'impatto sono rimasti coinvolti più veicoli, ha indicato la polizia a Keystone-ATS, confermando quanto pubblicato dal portale 20 Minuten.

A seguito dell'incidente, l'autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico nei due sensi tra Rothrist (AG) e la diramazione di Härkingen (SO).

Attualmente, secondo il Touring Club Svizzero (TCS), è percorribile una sola delle tre corsie per senso di marcia. La situazione sta causando forti disagi alla circolazione, con ritardi fino a un'ora per i pendolari.

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