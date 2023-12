Durante l'ultima stagione invernale, circa 14'000 persone hanno dovuto essere curate dai soccorritori dopo un incidente sulle piste. (Immagine d'archivio) Keystone

Ogni inverno in Svizzera circa 63'000 persone si infortunano sulle piste da sci. In media, questi incidenti comportano costi di circa 600 milioni di franchi all'anno, indica oggi l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi).

Il numero di feriti varia da un anno all'altro, in particolare a seconda delle condizioni della neve e della meteorologia. Dal 2014 si registra però un calo, a causa del declino della pratica di sci e snowboard.

Durante l'ultima stagione invernale, circa 14'000 persone hanno dovuto essere curate dai soccorritori dopo un incidente. Tra gli sciatori le lesioni più comuni sono quelle al ginocchio, tra gli snowboarder quelle al polso.

L'upi sottolinea che queste ferite potrebbero essere ridotte in modo significativo se si adottassero le giuste misure: per lo sci, l'ente raccomanda in particolare che gli attacchi siano regolati correttamente e controllati ogni anno in un negozio specializzato, e per lo snowboard che le protezioni per i polsi siano conformi allo standard svizzero.

Lo sci è il terzo sport con il più alto rischio di lesioni gravi, lo snowboard il quarto, indica l'upi.

ro, ats