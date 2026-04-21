Morante de la Puebla portato fuori dall'arena. KEYSTONE

Grave incidente in arena per Morante de la Puebla: il torero finisce in terapia intensiva dopo una drammatica cornata.

Hai fretta? blue News riassume per te Morante de la Puebla viene incornato durante una corrida a Siviglia e operato d'urgenza.

La ferita è complessa e colpisce una zona delicata, con rischio di infezioni post-operatorie.

Dopo l'intervento passa la notte stabile in terapia intensiva, mentre il mondo della corrida resta sotto shock. Mostra di più

Morante de la Puebla è stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva dopo aver subito una gravissima cornata da un toro durante una corrida alla Maestranza di Siviglia.

Il torero è stato operato immediatamente nell'infermeria dell'arena, prima del trasferimento all’ospedale Viamed, dove ha trascorso la notte in osservazione, stando a «El Mundo».

L’intervento, eseguito dal dottor Octavio Mulet, ha riguardato una ferita particolarmente delicata nella zona anale. Il referto medico parla di un tragitto di circa 10 centimetri, con danni ai muscoli dello sfintere e una perforazione del retto.

I chirurghi sono intervenuti con una ricostruzione della parete rettale e dell'apparato sfinterico, oltre al posizionamento di drenaggi.

L'incornata. Keystone

Una ferita complessa

Secondo i medici, la complessità non è legata solo alla gravità della ferita, ma soprattutto alla zona colpita, molto sensibile e a rischio complicazioni. Durante l'operazione sono state escluse ulteriori lesioni nella zona lombare, ma restano sotto controllo possibili infezioni.

Dopo l'intervento, Morante de la Puebla è rimasto sedato, ma stabile. Ha passato la notte tranquillo, pur con i dolori tipici, e si è mostrato di buon umore nelle ore successive.

L'incidente ha scosso profondamente il mondo della corrida: il torero è infatti uno dei grandi protagonisti della stagione e una figura che, negli ultimi anni, ha superato i confini dell'arena diventando un simbolo della cultura popolare spagnola.