Perquisizioni sono in Ucraina nei confronti di Andrii Jermak, importante capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato l'agenzia nazionale anticorruzione (NABU).

Andrii Jermak è nel mirino dell'anticorruzione. sda

Keystone-SDA SDA

«Il NABU e il SAP (l'ufficio del procuratore specializzato nella lotta alla corruzione) stanno attualmente svolgendo perquisizioni presso l'abitazione del capo di gabinetto del presidente ucraino. Queste operazioni sono autorizzate e fanno parte di un'indagine», ha dichiarato il NABU in un comunicato, annunciando «ulteriori dettagli in arrivo».

La vicenda giunge in un momento in cui Kiev sta conducendo colloqui molto difficili con gli Stati Uniti sul piano per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Jermak è il negoziatore chiave in questo processo.

Jermak, 54 anni, che ricopre il suo incarico dal 2020, due anni prima dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, ha confermato le informazioni.

«Il NABU e il SAP stanno effettivamente svolgendo atti investigativi a casa mia. Gli investigatori non hanno ostacoli» e hanno avuto «pieno accesso al mio appartamento», ha dichiarato su Telegram.

«I miei avvocati sono sul posto e stanno interagendo con la polizia», ha aggiunto, assicurando che sta collaborando «pienamente» con gli investigatori.

«Sistema criminale»

Le indagini sono legate a uno dei peggiori scandali di corruzione della presidenza Zelensky, che ha scosso il Paese nelle ultime settimane e ha già portato al licenziamento di due ministri, secondo diversi parlamentari dell'opposizione.

Lo scandalo è scoppiato all'inizio di novembre, quando il NABU ha rivelato un «sistema criminale», che gli investigatori ritengono sia stato orchestrato da una persona vicina al presidente e che ha permesso di sottrarre 100 milioni di dollari (circa 81 milioni di franchi) nel settore energetico.

Ex produttore cinematografico e avvocato specializzato in proprietà intellettuale, Andrii Jermak è considerato da molti il secondo uomo più influente del Paese dopo il presidente Zelensky.

La sua influenza su Zelensky ha sollevato dubbi anche all'interno della squadra presidenziale, con critiche che lo accusano di concentrare troppo potere.