New Delhi, in India Keystone

L'incendio provocato dallo scontro tra un camion e un autobus privato lungo un'autostrada dello Stato indiano dell'Andhra Pradesh ha provocato la morte di dieci passeggeri e almeno una ventina di feriti gravi.

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Secondo i media indiani sull'autobus viaggiavano una quarantina di persone. Il responsabile della squadra di polizia accorsa sul luogo dell'incidente assieme ai soccorritori ha fatto sapere che il numero delle vittime è molto probabilmente destinato ad aumentare.