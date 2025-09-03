  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Maltempo India: 30 morti nell'alluvione che sta devastando il Punjab

SDA

3.9.2025 - 12:10

Gli effetti dell'alluvione nel Punjab.
Gli effetti dell'alluvione nel Punjab.
Keystone

Si contano almeno 30 vittime tra le 350.000 persone colpite dall'alluvione che sta devastando lo stato del Punjab, nel nord dell'India.

Keystone-SDA

03.09.2025, 12:10

Secondo le autorità locali tutti i 23 distretti della regione, caratterizzata da una economia a prevalenza agricola, sono stati coinvolti dagli allagamenti provocati dalle piogge di fine monsone molto più intense del solito. Quasi 150.000 ettari di terreni abitualmente coltivati sono sommersi.

Bhagwant Mann, il primo ministro dello stato, ha affermato che l'alluvione di questi ultimi giorni è la peggiore mai vissuta dal Punjab dal 1988, e ha lanciato un pressante appello al governo centrale di Delhi perché non abbandoni gli agricoltori.

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
Belen Rodriguez posta foto di un bagno notturno, senza veli. Il web si scatena

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

«Cari escursionisti...». Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame

«Cari escursionisti...»Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame

Importante campagna. La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché

Importante campagnaLa Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché

In Gran Bretagna. L'autore TV Graham Linehan arrestato per dei tweet anti-trans

In Gran BretagnaL'autore TV Graham Linehan arrestato per dei tweet anti-trans