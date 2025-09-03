MaltempoIndia: 30 morti nell'alluvione che sta devastando il Punjab
SDA
3.9.2025 - 12:10
Si contano almeno 30 vittime tra le 350.000 persone colpite dall'alluvione che sta devastando lo stato del Punjab, nel nord dell'India.
Keystone-SDA
03.09.2025, 12:10
SDA
Secondo le autorità locali tutti i 23 distretti della regione, caratterizzata da una economia a prevalenza agricola, sono stati coinvolti dagli allagamenti provocati dalle piogge di fine monsone molto più intense del solito. Quasi 150.000 ettari di terreni abitualmente coltivati sono sommersi.
Bhagwant Mann, il primo ministro dello stato, ha affermato che l'alluvione di questi ultimi giorni è la peggiore mai vissuta dal Punjab dal 1988, e ha lanciato un pressante appello al governo centrale di Delhi perché non abbandoni gli agricoltori.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico