Aereo Swiss sfollato d'urgenza a Nuova Delhi, sei persone sottoposte a cure mediche

Un velivolo Airbus 330-300 di Swiss ha dovuto essere sfollato prima del decollo a Nuova Delhi. (Foto simbolica d'archivio) Keystone

L'aereo del volo della compagnia Swiss LX147 è stato sfollato d'urgenza a Nuova Delhi poco dopo l'una di notte ora locale (le 21.30 di ieri in Svizzera). La causa è stata un problema verificatosi a un motore al momento del decollo.

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Confermando un'informazione riportata dal sito del quotidiano zurighese Blick, la filiale della compagnia aerea tedesca Lufthansa ha diramato stamani presto un comunicato in cui indica che a bordo c'erano 232 passeggeri, tra cui quattro neonati.

Swiss ha inoltre precisato che sei passeggeri sono stati sottoposti a cure mediche a seguito dell'operazione di sfollamento e che l'equipaggio è sano e salvo.

La compagnia non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti, ma ha ribadito che la sicurezza dei passeggeri e del personale rimane la sua priorità assoluta.

La maggior parte dei passeggeri ha lasciato l'aereo utilizzando gli scivoli di emergenza. Per alcune persone che non potevano servirsene, sono state installate delle scale.

Com'è andata

Il velivolo, un Airbus A330-300, aveva già iniziato la fase di decollo quando si è verificato l'incidente. Ha quindi effettuato una frenata di emergenza e sono stati dispiegati gli scivoli.

La compagnia, che sta collaborando con le autorità locali, ha definito la situazione difficile per tutte le persone coinvolte. Ai passeggeri viene fornita assistenza, mentre il personale in loco sta cercando attivamente soluzioni per un nuovo volo o la sistemazione in hotel.

È stata attivata una cellula di crisi. Alcuni esperti tecnici si recheranno a Nuova Delhi per esaminare l'apparecchio e determinare con precisione le cause dell'incidente.

A metà marzo, Swiss aveva segnalato una forte domanda sulla rotta tra Nuova Delhi e Zurigo a causa della guerra nel Golfo Persico. La compagnia ha temporaneamente raddoppiato l'offerta giornaliera su questa tratta.