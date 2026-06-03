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India Almeno 21 persone morte in un incendio scoppiato in un bed and breakfast a Delhi

SDA

3.6.2026 - 11:43

Almeno 37 persone sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale.
Almeno 37 persone sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale.
Keystone

Almeno 21 persone, tra cui alcuni cittadini stranieri, sono morte e diverse sono rimaste ferite in un incendio massiccio scoppiato in un bed and breakfast nel quartiere di Malviya Nagar, nella zona meridionale di Delhi: lo afferma l'agenzia di stampa indiana PTI.

Keystone-SDA

03.06.2026, 11:43

03.06.2026, 11:47

Secondo le fonti dell'agenzia, «più di 37 persone sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale, dove 18 (in base a un bilancio precedente, ndr) sono state dichiarate morte all'arrivo». La PTI afferma che tra le vittime vi sono cittadini di paesi dell'Africa e dell'Asia centrale.

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