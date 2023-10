Oggi si celebra in India il 154esimo anniversario della nascita del Mahatma Gandhi. Keystone

L'India celebra oggi Gandhi Jayanti, il 154esimo anniversario della nascita del Mahatma Gandhi con una giornata di festa nazionale.

Iniziative pubbliche, omaggi ai suoi vari memoriali e altre commemorazioni sono organizzati in tutto il Paese, mentre il padre dell'Indipendenza indiana viene sempre più spesso ricordato per il suo rigoroso ascetismo e per la sua rivoluzionaria pratica della nonviolenza più che per il suo ruolo politico.

A dispetto della sua fama globale per i digiuni politici, l'India sta scoprendo un inedito Gandhi «guru» dell'alimentazione sostenibile e a chilometro zero. Uno degli aspetti meno conosciuti della sua biografia, infatti, riportato in questi giorni d'attualità riguarda le sue scelte alimentari.

La dieta di Gandhi, che promuoveva scelte esistenziali il più possibile rigorose e sostenibili, contemplò per molti anni solo cibi prodotti localmente, evitando quelli importati nel subcontinente dagli inglesi, come le patate, e i pomodori. Per vari decenni, inoltre, il Mahatma (Grande Anima) consumò solo cibi crudi, latte di capra, frutta di stagione, noci, grano, riso, legumi, che portava sempre con sé durante i viaggi, e che metteva a bagno di notte per consumarli il giorno dopo.

Gandhi vedeva in questo tipo di alimentazione, oggi indicata dai dietisti come perfettamente sana con tutte le proprietà nutritive intatte e ricca di antiossidenti, vantaggi pratici: non solo il cibo necessario era sempre a portata di mano, ma era anche meno costoso perché evitava le spese dell'olio o del burro per la cottura; infine liberava le donne «dalla schiavitù della cucina», lasciando loro tempo per dedicarsi ad altre attività «più utili per la comunità».

