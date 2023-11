Operai indiani ancora bloccati nel tunnel dopo 13 giorni

Si prospettano ancora ore, se non addirittura giorni di attesa prima della liberazione dei 41 operai intrappolati dal 12 novembre nello stato indiano dell'Uttarakhand in un tunnel stradale in costruzione, dopo il crollo di una parte della parete superiore.

Quest'immagine fornita dalla Uttarakhand State Disaster Response Force (SDRF) mostra uno dei 40 operai intrappolati in un tunnel crollato a Silkyara, nello stato indiano settentrionale dell'Uttarakhand, in India, martedì 21 novembre 2023. SDRF via AP

I responsabili della massiccia operazioni di soccorso, una delle più estese mai viste in India, hanno annunciato che dalle prossime ore avvieranno un tentativo diverso, ovvero lo scavo di un passaggio verticale di 89 metri, che dovrebbe permettere di raggiungere gli uomini dall'alto.

Nel frattempo, per non lasciare intentato nulla, una volta rimossa la trivella ormai inutilizzabile che lavorava in orizzontale, la rimozione dei detriti continuerà a mano.

Per almeno due volte, nei giorni scorsi, i responsabili delle squadre di soccorso avevano dato come molto vicina la fine dell'incubo, visto che lo scavo in orizzontale attraverso i detriti era arrivato ad appena 14 metri dal punto in cui si trovano gli operai; ma la speciale trivella ad elica che aveva consentito di sperare in un lieto fine imminente ieri si è dovuta arrendere, dopo innumerevoli giri a vuoto in mezzo al pietrisco che separa gli uomini dall'imboccatura del tunnel.

SDA