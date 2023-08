Il presidente dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) S. Somanath (al centro) mentre posa per una foto di gruppo durante la conferenza stampa dopo l'atterraggio morbido della missione Chandrayaan-3 dell'ISRO sul Polo Sud della Luna, all'ISRO Telemetry, Tracking e Command Network (ISTRAC) a Bangalore in India.

KEYSTONE