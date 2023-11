Continuano i lavori per liberare gli operai intrappolati. Keystone

«Siamo ottimisti, abbiamo già liberato un terzo delle macerie».

Lo fa sapere Devendra Patwal, ufficiale delle forze di soccorso che in India, nello stato himalayano dell'Uttarakhand, stanno lottando contro il tempo per liberare i 40 operai intrappolati da sei giorni in un tunnel stradale in costruzione, dopo il crollo di una parte della volta.

Grazie al nuovo macchinario fatto arrivare ieri sul luogo con tre cargo dell'aeronautica militare, i soccorritori hanno scavato un tratto di 24 metri, mentre altri 60 devono essere ancora liberati per permettere di uscire agli uomini, imprigionati a duecento metri dall'ingresso.

Attraverso una sottile conduttura di acciaio i soccorritori inviano ogni due ore alimenti, bevande, e da mercoledì, quando alcuni degli operai hanno iniziato ad avere febbre, medicine. L'incidente ha suscitato nel paese accese polemiche sulle possibili cause dello smottamento e sulla presunta inadeguatezza dei soccorsi.

Molto si è discusso anche sull'opera in via di realizzazione, una infrastruttura di 4,5 chilometri che collegherà due degli altari più sacri dell'induismo, in una regione nota come geologicamente fragile, dove sono frequenti smottamenti e slavine.

SDA