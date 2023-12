La gente viene sfollata dopo il passaggio del ciclone Michaung Keystone

Il Tamil Nadu è in ginocchio per le conseguenze del ciclone Michaung, che si è abbattuto ieri sullo stato meridionale indiano, così come su ampie aree dell'Andhra Pradesh e di Pondicherry, causando danni più gravi del previsto.

Mentre il bilancio delle vittime è salito a 17, gran parte di Chennai, la capitale dello stato, è allagata, mentre strade ponti e numerosi edifici pubblici risultano danneggiati anche nei distretti di Tiruvallur, Kancheepuram e Chengalpattu.

MK Stalin, governatore del Tamil Nadu ha scritto al governo centrale chiedendo lo stanziamento di un immediato aiuto per fronteggiare l'emergenza, mentre in parlamento TR Baalu, un deputato del suo stesso partito, ha invitato il governo a dichiarare l'accaduto calamità nazionale.

Tra le 17 persone uccise nei diversi incidenti causati dal ciclone, tre sono rimaste vittime oggi del crollo di un edificio che si è accartocciato su se stesso a Chennai.

SDA