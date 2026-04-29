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Mancava il documento In India un uomo porta in banca il cadavere della sorella per provarne la morte e poter accedere al suo conto

SDA

29.4.2026 - 10:26

Dopo essersi visto rifiutare l'accesso al conto in banca della sorella deceduta perché privo di un certificato di morte, un uomo avrebbe riesumato il cadavere e lo avrebbe portato in banca per dimostrare la morte della donna.

New Delhi, la capitale dell'India
New Delhi, la capitale dell'India
sda

Keystone-SDA

29.04.2026, 10:26

29.04.2026, 10:27

A sostenerlo sono diversi giornali indiani e internazionali, mentre il governatore dello Stato dell'Odisha ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla presunta vicenda, che sarebbe avvenuta in un villaggio dell'est del Paese

Secondo l'agenzia di stampa indiana Pti, «il corpo è stato nuovamente seppellito nel cimitero alla presenza della polizia».

In India, ricorda la Afp, la registrazione delle nascite e dei decessi è obbligatoria. Ma persistono lacune nella documentazione, soprattutto nelle zone rurali, lasciando molte famiglie senza certificati ufficiali.

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