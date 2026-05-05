Macabra festa per i 50 anniIndignazione per le decorazioni sulla torta di compleanno del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir
dpa
5.5.2026 - 12:58
Sul dolce compare un cappio e la scritta «A volte i sogni si avverando», che si riferiscono alla controversa legge approvata dal Parlamento israeliano a fine marzo per introdurre la pena di morte per i terroristi. Una nuova norma che, di fatto, colpisce solo i palestinesi.
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05.05.2026, 12:58
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Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale israeliano e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, ha festeggiato il suo 50° compleanno con una torta davvero particolare.
Come decorazione sopra al dolce c'era infatti un cappio d'oro con sotto la scritta «A volte i sogni si avverano», incorniciata da coccarde color crema.
L'opera gli è stata presentata sabato sera dalla moglie Ayala, riporta il «Jerusalem Post».
Successivamente i membri dell'opposizione hanno criticato la presenza di alti rappresentanti della Polizia alla cerimonia.
Il riferimento alla pena di morte
Le macabre congratulazioni sulla torta si riferiscono all'approvazione, alla fine di marzo, di una controversa legge del Parlamento israeliano che introduce la pena di morte per i terroristi.
Ben Gvir's Birthday Cake is Decorated With A Noose
The Cake Reads: Congratulations Minister Ben Gvir. Sometimes dreams come true