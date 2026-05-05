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Macabra festa per i 50 anni Indignazione per le decorazioni sulla torta di compleanno del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir 

dpa

5.5.2026 - 12:58

Itamar Ben-Gvir con la sua torta.
Itamar Ben-Gvir con la sua torta.
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Sul dolce compare un cappio e la scritta «A volte i sogni si avverando», che si riferiscono alla controversa legge approvata dal Parlamento israeliano a fine marzo per introdurre la pena di morte per i terroristi. Una nuova norma che, di fatto, colpisce solo i palestinesi. 

DPA

05.05.2026, 12:58

Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale israeliano e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, ha festeggiato il suo 50° compleanno con una torta davvero particolare.

Come decorazione sopra al dolce c'era infatti un cappio d'oro con sotto la scritta «A volte i sogni si avverano», incorniciata da coccarde color crema.

L'opera gli è stata presentata sabato sera dalla moglie Ayala, riporta il «Jerusalem Post».

Successivamente i membri dell'opposizione hanno criticato la presenza di alti rappresentanti della Polizia alla cerimonia.

Il riferimento alla pena di morte

Le macabre congratulazioni sulla torta si riferiscono all'approvazione, alla fine di marzo, di una controversa legge del Parlamento israeliano che introduce la pena di morte per i terroristi.

La legge è stata etichettata come razzista dai critici, che ritengono che di fatto riguardi solo i palestinesi.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno presentato una petizione alla Corte Suprema contro la norma, quindi la sua attuazione è ancora incerta.

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