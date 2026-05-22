Indignazione per un videogioco sull'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!»

La campagna di voto per l'iniziativa dell'UDC «No a una Svizzera da 10 milioni!» è farcita di retorica razzista. Almeno secondo i Giovani Socialisti Svizzeri (GISO), che puntano il dito in particolare contro un videogioco pubblicato online dal Comitato di Egerkingen. Il partito chiede sanzioni penali.

Keystone-SDA ATS

Intitolato «Proteggi la Svizzera dall'islamizzazione strisciante», il videogioco mette il giocatore nei panni di una guardia di confine.

L'obiettivo sarebbe quello di respingere persone di colore e musulmani, descritti come una minaccia, lasciando invece entrare i bianchi, presentati come lavoratori qualificati: è quanto denunciano i Giovani Socialisti.

«Questo gioco non è soltanto di pessimo gusto, ma rappresenta una vera propaganda razzista. È un veleno per la nostra democrazia», ha dichiarato Sophie Wang, membro della direzione, citata in un comunicato diffuso venerdì.

Secondo i Giovani Socialisti, la distinzione tra immigrati «buoni» e «cattivi» finirebbe per disumanizzare interi gruppi di persone sulla base della loro presunta «razza» o religione.

Il partito sostiene inoltre che, attraverso il titolo provocatorio e la rappresentazione di scenari migratori irrealistici, il gioco contribuisca ad alimentare la teoria complottista della cosiddetta «Grande Sostituzione».

Applicare lo standard antirazzista

La Gioventù Socialista definisce il videogioco «un appello razzista all'odio e all'incitamento all'odio» e chiede quindi l'applicazione completa della norma penale antirazzista.

Secondo il partito, sia il gioco sia la relativa pagina pubblicata sul sito del Comitato di Egerkingen dovrebbero essere rimossi immediatamente.

In Svizzera, le violazioni della norma penale contro il razzismo (articolo 261bis del Codice penale) vengono perseguite d'ufficio. Ciò significa che le autorità devono intervenire non appena vengono a conoscenza di possibili fatti penalmente rilevanti, anche in assenza di una denuncia formale.

Ricordiamo che l'iniziativa dell'UDC «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)» sarà sottoposta al voto popolare il 14 giugno.

Il Comitato di Egerkingen, noto per le sue campagne contro quella che definisce «l'islamizzazione della Svizzera», sostiene tale testo.