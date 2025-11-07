  1. Clienti privati
Indonesia Due esplosioni vicino a una scuola di Giacarta, cause non note

SDA

7.11.2025 - 14:01

Gli inquirenti in azione in uno dei due siti dove vi sono state le esplosioni.
Gli inquirenti in azione in uno dei due siti dove vi sono state le esplosioni.
Keystone

Almeno 20 persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, in due esplosioni avvenute oggi in un campus scolastico di Giacarta, capitale indonesiana. La causa delle deflagrazioni per ora non è nota.

Keystone-SDA

07.11.2025, 14:01

07.11.2025, 14:08

Il capo della polizia nazionale indonesiana Listyo Sigit Prabowo ha però indicato che una delle persone ritenute coinvolte nelle due esplosioni potrebbe essere uno studente del complesso, riferisce la rete televisiva satellitare qatariota Al Jazeera. È in corso un'indagine sui suoi precedenti e sul possibile movente.

Le esplosioni sono avvenute intorno alle 6.15 (ora svizzera) nei pressi di una moschea del campus che sorge a nord di Giacarta, secondo quanto riferito dal viceministro coordinatore per la politica e la sicurezza Lodewijk Freidrich Paulus, che ha invitato a non giungere a conclusioni affrettate su quanto accaduto e sul perché.

«Non saltate alla conclusione che si tratti di un atto terroristico», ha detto Lodewijk, come riportato dall'agenzia di stampa statale Antara, aggiungendo che le indagini sono in corso. Le esplosioni sono avvenute sul retro della moschea durante la preghiera del venerdì.

