Almeno 26 dispersiCrolla una scuola in Indonesia, il bilancio dei morti sale a 45
SDA
5.10.2025 - 19:05
A una settimana dal crollo della scuola islamica di Sidoarjo, in Indonesia, è salito a 45 morti il bilancio delle vittime mentre continuano le operazioni di soccorso per individuare altri dispersi.
Keystone-SDA
05.10.2025, 19:05
05.10.2025, 19:09
SDA
Una parte dell'edificio aveva ceduto all'improvviso lunedì scorso, durante le preghiere pomeridiane degli studenti, tutti ragazzini tra i 12 e i 17 anni.
I soccorritori hanno estratto dalle macerie, oltre ai cadavei, 104 persone ancora in vita mentre i dispersi sono almeno 26, secondo quanto ha riferito il direttore dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso.
Gli investigatori stanno esaminando le cause del crollo ma, secondo gli esperti, i primi indizi suggeriscono che la costruzione non fosse conforme alle regole.