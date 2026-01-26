MaltempoFrana a Giava, il bilancio sale ad almeno 17 morti in Indonesia
SDA
26.1.2026 - 07:09
Il bilancio delle vittime di una frana in Indonesia è salito ad almeno 17 morti, ha dichiarato oggi un funzionario della sicurezza nel terzo giorno delle operazioni di soccorso.
Keystone-SDA
26.01.2026, 07:09
26.01.2026, 07:55
SDA
La frana, innescata da forti piogge, si è abbattuta su un villaggio nella regione di Bandung Occidentale a Giava sabato mattina presto, ricoprendo di detriti le aree residenziali e costringendo decine di persone a evacuare le proprie case.