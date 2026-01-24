Il disastro ha colpito soprattutto il Bandung Occidentale. Keystone

Sette persone sono morte e 82 risultano disperse a seguito di una frana nella regione di Bandung Occidentale, nella provincia indonesiana di Giava Occidentale, ha dichiarato l'agenzia indonesiana per la mitigazione dei disastri. La notizia è riportata da Al Jazeera.

«Il numero di persone disperse è elevato, oggi cercheremo di ottimizzare i nostri sforzi di ricerca e soccorso», ha dichiarato oggi Abdul Muhari, portavoce dell'agenzia per la gestione dei disastri. L'agenzia di stampa indonesiana Kompas ha riferito che una frana ha colpito il villaggio di Pasirlangu, nella regione di Bandung Occidentale, intorno alle 2 del mattino ora locale. Kompas riferisce che «una forte corrente» di acqua e terra smossa dalle pendici del monte Burangrang ha travolto circa 30 case mentre la maggior parte degli abitanti dormiva.

Temendo ulteriori tragedie, le autorità locali hanno ordinato l'evacuazione dei residenti nelle aree notoriamente soggette a frane. Secondo quanto riportato, l'agenzia meteorologica indonesiana aveva lanciato l'allarme per condizioni meteorologiche estreme, tra cui forti piogge nella provincia di Giava Occidentale, per una settimana a partire da ieri.

L'agenzia di stampa Antara, con sede a Giacarta, ha dichiarato che le inondazioni hanno colpito 20 dei 30 sottodistretti della reggenza di Karawang, a Giava Occidentale, a causa dello straripamento dei fiumi Citarum e Cibeet. I funzionari del governo regionale hanno consigliato ai residenti che vivono vicino ai fiumi di evacuare immediatamente, secondo Antara. Antara ha anche riferito che centinaia di persone sono fuggite dalle inondazioni nella parte orientale di Giacarta, a causa delle forti piogge che hanno colpito gran parte dell'arcipelago.