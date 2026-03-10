  1. Clienti privati
Maltempo Indonesia: salgono a 7 le vittime del crollo in una discarica

SDA

10.3.2026 - 10:21

Stando alle autorità le operazioni di soccorso sono concluse; sei persone sono state tratte in salvo, mentre sette sono morte.
Keystone

È salito a sette il numero delle persone morte in Indonesia a causa di un crollo, domenica a causa delle forti piogge, nella più grande discarica a cielo aperto del paese, quella di Bantargebang, a soli 25 chilometri dalla capitale Giacarta.

Keystone-SDA

10.03.2026, 10:21

10.03.2026, 10:27

Lo affermano le autorità locali precisando che le operazioni di soccorso sono state dichiarate concluse e che sei persone sono state tratte in salvo.

Giacarta e le sue città satellite, note collettivamente come Jabodetabek, ospitano circa 42 milioni di persone e generano circa 14'000 tonnellate di rifiuti al giorno. Bantargebang, una delle discariche a cielo aperto più grandi del mondo, si estende su oltre 110 ettari e contiene circa 55 milioni di tonnellate di rifiuti, secondo un funzionario dell'agenzia ambientale locale.

