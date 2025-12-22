Cambiamento climaticoIl Tribunale di Zugo accoglie la denuncia di quattro pescatori indonesiani contro Holcim
SDA
22.12.2025 - 07:01
Il tribunale cantonale di Zugo ha accolto la denuncia presentata da quattro pescatori indonesiani che accusano il colosso dei materiali da costruzione Holcim di contribuire al cambiamento climatico. Gli abitanti dell'isola di Pulau Pari chiedono un risarcimento danni.
Keystone-SDA
22.12.2025, 07:01
22.12.2025, 07:37
SDA
Il tribunale ha accolto tutti i punti della denuncia, ha comunicato oggi l'Aiuto delle chiese evangeliche svizzere (ACES), una ong che sostiene l'iniziativa dei ricorrenti. Ciò apre la strada a un esame nel merito.
«Questa decisione rappresenta un importante passo avanti per la giustizia climatica», ha dichiarato l'ACES in una nota. I quattro ricorrenti chiedono al produttore di cemento con sede a Zugo un risarcimento per i danni climatici che minacciano la loro isola, un contributo finanziario alle misure di protezione contro le inondazioni e una rapida riduzione delle emissioni di CO2.
Gli abitanti dell'isola, che hanno sporto denuncia nel 2023, avevano esposto le loro argomentazioni a inizio settembre davanti al tribunale cantonale.