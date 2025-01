Il proprietario di una pizzeria di Berna deve pagare una multa. Le misure igieniche erano inadeguate. Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Una pizzeria del Canton Berna è stata multata perché durante due ispezioni alimentari sono state riscontrate 17 infrazioni. Tra le altre cose, è stato trovato del cibo avariato.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante due ispezioni in una pizzeria del Canton Berna sono state riscontrate 17 infrazioni.

Tra queste, alimenti conservati a temperature troppo elevate, pulizia inadeguata e forte infestazione di mosche.

Nonostante i reclami e la minaccia di una multa, le carenze non sono state sanate o lo sono state solo in misura insufficiente.

Il proprietario è stato dunque multato. Mostra di più

In una pizzeria del Canton Berna, il laboratorio cantonale ha riscontrato 17 infrazioni durante due ispezioni. Ad esempio, gli alimenti erano conservati a una temperatura troppo alta.

In alcuni casi, il cibo è stato trovato sul pavimento sporco o su oggetti del personale, come un tappeto da preghiera.

Secondo l'ispezione, anche gli elettrodomestici della cucina non erano sufficientemente puliti. In molti punti è stata trovata carne di kebab affettata e secca. Inoltre il ristorante era fortemente infestato dalle mosche, come riportato da «20 Minuten».

Sebbene questi problemi siano stati segnalati durante l'ispezione del luglio 2024, non sono stati risolti o lo sono stati solo in modo insufficiente, nonostante la minaccia di una sanzione.

Trovato anche del cibo avariato

Anche l'ispezione successiva, pochi mesi dopo, ha rivelato numerose infrazioni. Ancora una volta, gli alimenti non erano conservati alla temperatura ideale, alcuni erano scaduti e sono stati trovati cibi avariati. In alcuni servizi igienici del ristorante è stata trovata la muffa.

Il responsabile del ristorante non aveva rispettato le disposizioni della legislazione alimentare, anche se avrebbe dovuto conoscerle se avesse esercitato la dovuta attenzione, secondo l'ordinanza di sanzione sommaria emessa dalla Procura del Cantone di Berna.

Il proprietario è stato condannato a una multa di 990 franchi e deve pagare altri 300 franchi di tasse. In totale sono dovuti 1'290 franchi.