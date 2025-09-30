  1. Clienti privati
Guarda il video Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Nicole Agostini

30.9.2025

Mucca attacca influencer

Mucca attacca influencer

30.09.2025

L'utente di TikTok latina.clavijo voleva solo godersi il paesaggio idilliaco, ma una mucca l'ha presa in contropiede e l'ha scaraventata a terra. Guardate il video per vedere cosa è successo.

Nicole Agostini

30.09.2025, 09:10

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Paesaggio montano da sogno al lago di Oeschinen: un utente di TikTok si gode l'atmosfera tranquilla con le mucche al pascolo.
  • L'attacco inaspettato di un animale fa cadere l'influencer.
  • Il video mostra come affronta questo momento di shock.
Mostra di più

L'utente di TikTok latina.clavijo si gode il panorama, la pace e la tranquillità del lago di Oeschinen, rimanendo ipnotizzata dallo scenario naturale. Tutto sembra ricordare una vignetta di un libro illustrato. Le mucche pascolano in tranquillità nella natura, è puro idillio.

Ma all'improvviso la TikToker viene riportata sulla terra, letteralmente. Una mucca le si scaglia contro. latina.clavijo, che si è trasferita in Svizzera per amore, probabilmente voleva solo accarezzare l'animale o guardarlo da vicino. Ma questo piano le si è ritorto contro.

Guardate il video per scoprire cosa è successo alla TikToker.

