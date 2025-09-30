Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Mucca attacca influencer
L'utente di TikTok latina.clavijo voleva solo godersi il paesaggio idilliaco, ma una mucca l'ha presa in contropiede e l'ha scaraventata a terra. Guardate il video per vedere cosa è successo.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Paesaggio montano da sogno al lago di Oeschinen: un utente di TikTok si gode l'atmosfera tranquilla con le mucche al pascolo.
- L'attacco inaspettato di un animale fa cadere l'influencer.
- Il video mostra come affronta questo momento di shock.
L'utente di TikTok latina.clavijo si gode il panorama, la pace e la tranquillità del lago di Oeschinen, rimanendo ipnotizzata dallo scenario naturale. Tutto sembra ricordare una vignetta di un libro illustrato. Le mucche pascolano in tranquillità nella natura, è puro idillio.
Ma all'improvviso la TikToker viene riportata sulla terra, letteralmente. Una mucca le si scaglia contro. latina.clavijo, che si è trasferita in Svizzera per amore, probabilmente voleva solo accarezzare l'animale o guardarlo da vicino. Ma questo piano le si è ritorto contro.
Guardate il video per scoprire cosa è successo alla TikToker.