Influencer tedesca fa inversione nel Gottardo e chiede ai followers di pagare la multa esorbitante

Una TikToker tedesca è stata multata perché ha fatto inversione di marcia «in una di quelle gallerie» in Svizzera. Si trattava del Gottardo. Lì, ha detto, si applicano «regole speciali». Quindi ha lanciato una raccolta di donazioni per pagare la sanzione di 1.200 franchi, prima di cancellare il video e pubblicare delle scuse.

La TikToker tedesca si è ora scusata con un lungo post. Screenshot TikTok/celinajoyy

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer tedesca Celinajoyy, mentre era in vacanza in Svizzera, ha fatto inversione di marcia nella galleria del San Gottardo.

Dopo aver sbagliato strada, il navigatore indicava una deviazione di circa due ore e mezza. Così è tornata indietro.

In un video, ora rimosso, si è detta stupita del fatto che «in un tunnel come questo si applicano regole speciali».

La multa: 1.200 franchi. Celinajoyy voleva raccogliere donazioni su TikTok per pagare la sanzione, ma poi ha pubblicato un video di scuse sostenendo che «il link a Paypal era più che altro uno scherzo». Mostra di più

L'influencer tedesca Celinajoyy si è arrabbiata con la Svizzera su TikTok perché ha ricevuto una multa di «1.200 franchi». E tutto questo perché ha fatto inversione di marcia in una «qualche galleria».

Celinajoyy, in un video pubblicato sulla piattaforma e poi rimosso, ha descritto con indignazione l'incidente come segue: «Stavo pattinando sul ghiaccio con un amico in Svizzera. Abbiamo sbagliato uscita mentre tornavamo a casa. Il navigatore ci ha detto che avremmo guidato per due ore e mezza invece di 20 minuti. Abbiamo attraversato un tunnel lunghissimo. È tra la Svizzera e l'Italia».

«Una specie di tunnel con regole speciali»

«Si applicano regole speciali», ha detto alla sua comunità, e ha aggiunto: «Non ne ho idea».

Per evitare di dover guidare per tutto il tempo nella direzione sbagliata, si sono fermati nell'area SOS, hanno guardato se arrivava qualche macchina e hanno fatto inversione di marcia. Non si erano accorti che è vietato.

Quando parla di una specie di lungo tunnel in Svizzera, l'influencer si riferisce a quello del San Gottardo, che misura 17 chilometri.

Dopo la manovra, la polizia l'ha intercettata all'uscita della galleria. Ha chiesto i documenti e ha denunciato immediatamente Celinajoyy. La multa: 1.200 franchi (cioè 1.300 euro).

«Bello», ha commentato la TikToker, stupita per l'importo elevato. Nel video sembrava essere divertita dalla cifra.

Lanciato un appello a donazioni... e poi le scuse

Celina, alias Celinajoyy, non sembrava avere sensi di colpa. La TikToker ha pubblicato un divertente appello a donazioni per pagare la sanzione.

Il post, però, è stato in seguito cancellato, e l'influencer ne ha pubblicato un altro con delle scuse: «Credo che qualcuno abbia percepito il video di ieri in modo errato. Non sto dicendo che non ho sbagliato, solo che non mi aspettavo una multa così alta.»

«Il link a Paypal era più che altro uno scherzo e non una richiesta di supporto a me o a noi. Non ero mai stata in Svizzera prima d'ora e siccome ci siamo completamente persi non mi sono resa conto in quel momento che si trattava del tunnel del Gottardo.»

«Sarei molto grata a tutti se potessimo fare un respiro profondo perché, come ho detto, non nego di aver commesso un errore. Gli errori sono umani, miei cari».