Un raro caso di contagio umano con l'influenza aviaria è stato confermato oggi dalle autorità sanitarie britanniche nel Regno Unito.

«La persona che ha contratto l'infezione» lavorava in una fattoria «ed è stata a contatto con un vasto numero» di polli contagiati in un allevamento, ha precisato la UK Health and Security Agency, assicurando che il rischio di una diffusione pubblica più ampia fra le persone comuni che non svolgono lo stesso mestiere «continua a essere molto basso».