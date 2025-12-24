  1. Clienti privati
Salute Influenza sotto l'albero: il Ticino è il cantone più colpito

SDA

24.12.2025 - 14:22

Natale a letto per 2000 persone. (Foto simbolica)
Natale a letto per 2000 persone. (Foto simbolica)
Keystone

Almeno 2'000 persone trascorreranno le festività natalizie a letto con l'influenza. A livello regionale il tasso più alto si trova in Ticino, con 66,59 casi confermati ogni 100'000 abitanti.

Keystone-SDA

24.12.2025, 14:22

24.12.2025, 14:27

Lo rendo noto oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Secondo il comunicato, la settimana scorsa sono stati rilevati 2'178 test positivi in Svizzera e Liechtenstein, pari a 24 casi ogni 100'000 abitanti. Si tratta di un valore doppio rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno scorso e del 30% superiore rispetto alla settimana precedente.

Il secondo dato più alto dopo quello ticinese appartiene a Basilea Città (42,21), mentre sul fronte opposto si trovano Glarona (2,36) e Obvaldo (2,52). Il tasso dei Grigioni è pari a 12,13.

L'UFSP segnala che rispetto al periodo coincidente del 2024 sono pure aumentate da 7'000 (80 casi ogni 100'000 abitanti) a 18'000 (200/100'000) le consultazioni mediche a causa di sintomi influenzali come febbre alta persistente, tosse e mal di gola.

Oltre al virus dell'influenza, stanno attualmente circolando anche il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il Coronavirus.

La carica virale del primo è in aumento nelle acque reflue di diverse regioni, ciò che indica l'inizio di un'ondata di casi. Il secondo ha invece avuto il suo picco già in ottobre e attualmente sta registrando numeri inferiori rispetto all'influenza.

