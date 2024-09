Il vaccino è indicato per pazienti dai 2 ai 49 anni, e arriva direttamente a casa. (Foto archivio) Keystone

La Food and Drug Administration (FDA) americana ha approvato il primo vaccino antinfluenzale che può essere auto-somministrato direttamente dal paziente. Il vaccino è somministrato sotto forma di spray nasale e può essere usato dai 2 ai 49 anni.

SDA

«L'approvazione odierna del primo vaccino antinfluenzale per l'autosomministrazione o per la somministrazione da parte del cosiddetto caregiver fornisce una nuova opzione per ricevere un vaccino antinfluenzale stagionale sicuro ed efficace potenzialmente con maggiore convenienza, flessibilità e accessibilità per individui e famiglie», ha affermato Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research dell'FDA.

Il vaccino antinfluenzale in formulazione spray è disponibile da circa un ventennio, ma fino a oggi è stata richiesta la somministrazione da parte di un sanitario. La nuova approvazione arriva dopo la realizzazione di uno studio che ha confermato che le persone di età superiore ai 18 anni sono in grado di autosomministrare il vaccino e somministrarlo ad altre persone (per esempio ai minori).

Il vaccino sarà distribuito da una farmacia online dedicata. Dopo che il paziente avrà completato un questionario che ne valuti l'idoneità all'autosomministrazione, si potrà ricevere il prodotto a casa.

SDA