Allerta influenza in Svizzera Imminente l'inizio dell'epidemia di influenza, il Ticino è il più colpito

SDA

3.12.2025 - 13:45

A livello regionale, i casi di influenza per 100’000 abitanti sono stati più elevati la scorsa settimana in Ticino (20,90)
L'Influenza prende piede in Svizzera. La settimana scorsa l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha annunciato 459 casi confermati in laboratorio, ossia quasi il doppio di quelli della settimana precedente e oltre il doppio rispetto allo stesso periodo di un anno fa. A essere più colpito è il Ticino.

Keystone-SDA

03.12.2025, 13:45

03.12.2025, 14:10

Secondo le cifre pubblicate oggi l'UFSP ha registrato 5,05 casi di influenza per 100'000 abitanti, contro 2,05 nella stessa settimana di un anno fa.

Secondo l'UFSP, gli indicatori non forniscono tuttavia un quadro uniforme, ma suggeriscono comunque che l'inizio dell'epidemia di influenza è imminente.

L’UFSP aveva registrato valori di contagio altrettanto elevati nel 2022, quando l'ondata di influenza era iniziata relativamente presto. Nel 2022/23 il picco era stato registrato già a metà dicembre, mentre negli ultimi due anni si è verificato solo alla fine di gennaio.

A livello regionale, le cifre per 100’000 abitanti sono state più elevate la scorsa settimana in Ticino (20,90) e più basse a Zugo (0,75). Nei Grigioni erano 1,46.

