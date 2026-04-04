La portata dell'ingorgo sul San Gottardo di Venerdì Santo Il Venerdì Santo, le auto erano in coda per 21 km davanti al portale nord del San Gottardo. Alcune auto hanno dovuto aspettare per oltre 7 ore. 04.04.2026

21 chilometri di colonna davanti al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo il Venerdì Santo. Alcune macchine hanno dovuto attendere per oltre 7 ore. Un video a velocità accelerata di una dashcam mostra la portata dell'ingorgo.

Sven Ziegler, Yannik Tschan Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Durante il Venerdì Santo, il traffico sull'A2 in direzione sud era decisamente intasato.

L'ingorgo davanti al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo ha superato i 21 chilometri.

Un video di una dashcam mostra la portata della colonna. Mostra di più

Il Venerdì Santo, sulla A2 in direzione sud, l'ingorgo davanti al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo ha superato i 21 km: il tempo d'attesa ufficiale di 3 ore e mezza è stato rapidamente smentito. Chi viaggiava ha riportato tempi di attesa di oltre 7 ore.

Un video a velocità accelerata di una dashcam ha catturato l'intera portata della colonna di auto.

La situazione era già precipitata mercoledì: una coda di 11 km si era già formata prima dell'ora di punta. Il Venerdì Santo la situazione si è finalmente sbloccata, come mostra il video.

Alcune scene bizzarre

Il caos ha portato anche a scene bizzarre. Alcuni automobilisti hanno sterzato sulla corsia di sorpasso e hanno cercato di rientrare più avanti, dando vita a scambi di opinioni accesi.

La polizia ha continuato a liberare la corsia preferenziale, ma non appena gli agenti se ne sono andati, gli automobilisti che sono arrivati dopo ci si sono immessi.

Il momento più curioso è stato probabilmente quello di un autista di una Mercedes: dopo aver aspettato per ore in mezzo all'autostrada, ha messo la retromarcia ed è tornato indietro fino all'ingresso.

Un dipendente del servizio del traffico gli ha intimato con gesti inequivocabili di interrompere la manovra.

Una Mercedes fa retromarcia sulla corsia di emergenza I viaggiatori sono rimasti bloccati nel traffico per oltre 7 ore davanti al portale nord del San Gottardo il Venerdì Santo. Un automobilista alla guida di una Mercedes ha fatto retromarcia nella corsia d'emergenza. 04.04.2026

Il record assoluto di congestione sul Gottardo dall'apertura del tunnel nel 1980 risale al 1998, quando l'arrivo improvviso dell'inverno provocò 25 km di coda.

Il Venerdì Santo 2022 segue al secondo posto con 22 km. Con 21 km il Venerdì Santo 2026 si avvicina a questi record.