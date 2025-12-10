Il picco dell'epidemia di influenza è stato raggiunto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Philip Dulian/dpa

L'ondata influenzale ha infine raggiunto la Svizzera. La scorsa settimana, secondo i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), è stata ufficialmente superata la soglia, in anticipo rispetto allo scorso anno.

La scorsa settimana in Svizzera e Liechtenstein sono stati confermati 846 casi di influenza, spiega l'UFSP. Si tratta di un incremento di circa due terzi rispetto ai sette giorni precedenti.

Vi sono 9,3 casi di influenza ogni 100'000 abitanti, soglia che l'anno scorso è stata raggiunta due settimane più tardi.

A livello regionale i casi più numerosi ogni 100'000 abitanti si sono registrati in Ticino (44,30), Vallese (15,35) e Basilea Città. Più tranquilla la situazione a Svitto (1,18), Sciaffusa (2,26) e Uri (2,61).