In anticipoL'ondata influenzale ha raggiunto la Svizzera, in Ticino il numero più alto di casi
SDA
10.12.2025 - 15:39
L'ondata influenzale ha infine raggiunto la Svizzera. La scorsa settimana, secondo i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), è stata ufficialmente superata la soglia, in anticipo rispetto allo scorso anno.
Keystone-SDA
10.12.2025, 15:39
10.12.2025, 15:40
SDA
La scorsa settimana in Svizzera e Liechtenstein sono stati confermati 846 casi di influenza, spiega l'UFSP. Si tratta di un incremento di circa due terzi rispetto ai sette giorni precedenti.
Vi sono 9,3 casi di influenza ogni 100'000 abitanti, soglia che l'anno scorso è stata raggiunta due settimane più tardi.
A livello regionale i casi più numerosi ogni 100'000 abitanti si sono registrati in Ticino (44,30), Vallese (15,35) e Basilea Città. Più tranquilla la situazione a Svitto (1,18), Sciaffusa (2,26) e Uri (2,61).