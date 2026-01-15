Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»

Le disdette ingiustificate si ripetono. (immagine simbolica) KEYSTONE

Tre inquilini hanno dovuto lasciare il loro appartamento perché il nuovo proprietario ha rivendicato un uso personale. Il motivo addotto è che aveva bisogno di spazio per un membro della famiglia. Tuttavia, in uno degli alloggi ora vive un estraneo, che paga di più.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un proprietario di Zurigo ha notificato una disdetta a tre inquilini adducendo un uso personale.

Invece di un membro della famiglia, si è trasferito un nuovo inquilino, al quale fa pagare un affitto più alto.

L'associazione degli inquilini parla di un possibile motivo pretestuoso per la disdetta. Mostra di più

La disdetta per uso personale è uno degli interventi più gravi in un contratto di locazione esistente. Un caso di questo tipo a Zurigo sta ora sollevando domande e diffidenza.

Come scrive il «Beobachter», nel maggio del 2024 un nuovo proprietario ha inoltrato la disdetta a tre inquilini di una palazzina con un totale di otto appartamenti.

Tutte e tre le famiglie interessate vivevano in appartamenti di 2,5 stanze. Il motivo addotto era lo stesso per tutti: l'alloggio serviva a lui per uso personale.

Una delle persone colpite viveva nell'abitazione da quasi dieci anni e ha voluto presentare un ricorso contro la disdetta. Davanti al collegio arbitrale, l'avvocato del proprietario ha spiegato che la figliastra aveva bisogno di un appartamento nell'edificio, tra l'altro per dipingere.

Ma le ricerche fatte in seguito della rivista dimostrano che nell'alloggio in questione ora vive invece una donna tedesca, la quale ha spiegato di pagare un affitto superiore a quello del suo predecessore.

Il proprietario non ha voluto commentare il caso nonostante le numerose richieste del «Beobachter».

Sospetto di finto uso personale

Il caso solleva interrogativi per l'Associazione degli inquilini di Zurigo. Se sono numerosi gli appartamenti dello stesso edificio che vengono disdetti per questione di uso personale, ciò potrebbe essere un'indicazione che il motivo della disdetta non è valido. Soprattutto se la proprietà viene in effeetti successivamente affittata a qualcun altro.

Dal punto di vista legale, la situazione è difficile per gli inquilini. Non ci sono controlli per verificare se l'asserito uso personale venga effettivamente realizzato, ma è comunque fondamentale contestare tempestivamente la disdetta.

Questo è infatti l'unico modo per gli interessati di chiedere un risarcimento in un secondo momento, se l'uso personale si rivela una finzione.

Un nome che fa storcere il naso

Nel frattempo, i campanelli degli appartamenti interessati sono stati sostituiti. Oltre al nome del nuovo inquilino, c'è un'altra voce: «Bob Dylan»!

Non è chiaro se si tratti di uno scherzo, di uno pseudonimo o di qualcos'altro. L'unica cosa certa è che la persona per la quale era stato inizialmente richiesto l'uso personale non vive in realtà nell'appartamento in questione.

Altri casi svizzeri

Negli scorsi giorni ha fatto notizia anche un grande condominio di Berna, perhcé Allianz vuole ristrutturare le sue proprietà in Loryplatz e sta dando un preavviso di dispetta a tutti gli inquilini.

L'aiuto annunciato per trovare una sistemazione non è sufficiente per molti e quindi l'incertezza è grande.

La scorsa estate, circa 90 inquilini di Küsnacht e di Zurigo hanno rischiato di perdere i loro appartamenti e i loro locali commerciali.

Le società di gestione immobiliare giustificano questa situazione con ampi lavori di ristrutturazione. Particolarmente colpiti sono gli inquilini di lunga data e i negozi Tamil del quartiere Kreis 5 della città sulla Limmat, che sono importanti luoghi di incontro sociale.