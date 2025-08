DuPont è una delle aziende inquinatrici. (immagine d'illustrazione) Keystone

In quello che qualcuno definisce il più grande accordo ambientale mai ottenuto da uno Stato, i giganti chimici Chemours, DuPont e Corteva pagheranno al New Jersey 875 milioni di dollari nei prossimi 25 anni per l'inquinamento da PFAS, le «sostanze chimiche eterne».

Keystone-SDA SDA

Queste sostanze sono così chiamate per la loro resistenza alla degradazione. In base all'accordo, le aziende sono tenute a finanziare la bonifica di quattro ex siti industriali, creare un fondo di bonifica fino a 1,2 miliardi di dollari e accantonare una riserva di 475 milioni di dollari per garantire il completamento della bonifica in caso di fallimento o insolvenza di una delle aziende.

L'accordo assicura alla giustizia «le aziende inquinatrici che, per decenni, hanno consapevolmente contaminato la nostra terra e le nostre acque con PFAS e altre sostanze chimiche pericolose», ha dichiarato il procuratore Generale del New Jersey Matthew J. Platkin, riferendosi alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, note anche come «sostanze chimiche eterne».

«I PFAS sono particolarmente insidiosi. Queste sostanze chimiche pericolose si accumulano ovunque e il New Jersey ha alcuni dei livelli di PFAS più alti del Paese», ha aggiunto.