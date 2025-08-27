L'insegnante non insegnava da anni. Keystone

Un'insegnante della Renania Settentrionale-Vestfalia sta facendo scalpore: era in congedo per malattia dal 2009, ma ha continuato a riscuotere diverse migliaia di euro al mese. Ora l'ispettorato scolastico sta indagando.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un'insegnante di Duisburg (Germania), in congedo per malattia dal 2009, ha continuato a percepire lo stipendio.

In totale le sarebbe stato versato circa un milione di euro, riporta «Bild».

Un caso del genere non sarebbe possibile in Svizzera, poiché la continuazione del pagamento degli stipendi è limitata nel tempo. Mostra di più

In Germania, un caso bizzarro nel settore dell'istruzione sta facendo notizia. Come riportato da «Bild», un'insegnante di Duisburg era in congedo permanente per malattia dall'agosto 2009... ma ha continuato a ricevere l'intero stipendio. Ogni mese sarebbero stati versati tra i 5'051 e i 6'174 euro, per un totale di circa un milione di euro nel corso degli anni.

La donna aveva iniziato a insegnare all'istituto professionale di Wesel nel 2003. Dopo essere stata in congedo per malattia a causa di problemi di salute mentale, ha presentato regolarmente certificati medici.

Il direttore dell'istituto, che ha assunto il suo incarico nel 2015, ha dichiarato di non sapere nemmeno dell'esistenza della donna. «Non avevo mai sentito il nome dell'insegnante», ha dichiarato alla Bild.

Il caso è stato portato all'attenzione delle autorità solo nella primavera del 2024. È stata ordinata una visita medica ufficiale, ma l'insegnante ha intrapreso un'azione legale contro questa. Sia il Tribunale amministrativo che il Tribunale amministrativo superiore della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno respinto i suoi ricorsi.

«Qui sorgono molte domande»

Anche i politici sono allarmati. «Ho molte domande perché non ho mai visto un caso del genere prima d'ora», ha dichiarato a WDR il ministro delle scuole del NRW Dorothee Feller. Il governo distrettuale di Düsseldorf sta esaminando le procedure, ma rimanda ai procedimenti in corso.

C'è anche un nuovo sospetto: su internet si trovano indicazioni secondo cui la donna, da quando è in congedo per malattia, è attiva come terapista non medicale. Si sta attualmente indagando se abbia effettivamente guadagnato un secondo reddito nello stesso periodo.

Un caso simile si è verificato di recente anche in Svizzera. Un'ex insegnante di Dübendorf (ZH) ha ricevuto uno stipendio per 20 mesi anche se non era più impiegata. Quando la città ha chiesto la restituzione del denaro, la donna ha fatto ricorso a tutte le istanze, senza successo.