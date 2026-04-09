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Giovane arrestato Fugge dalla Polizia attraverso diversi Cantoni, ma la sua corsa finisce contro un muretto

SDA

9.4.2026 - 13:49

La folle corsa è finita contro una barriera.
La folle corsa è finita contro una barriera.
Keystone

Un 24enne automobilista, alla guida sotto influsso di cocaina, è stato protagonista di un inseguimento che ha attraversato diversi cantoni. La corsa si è fermata con uno schianto contro una barriera a Eptingen, nel semicantonale di Basilea Campagna.

Keystone-SDA

09.04.2026, 13:49

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, il giovane è fuggito dalle forze dell'ordine sulla A2 procedendo in direzione Basilea e attraversando i cantoni di Argovia, Soletta e Lucerna.

È poi uscito dall'autostrada a Eptingen, dove è andato a scontrarsi con una barriera, senza riportare ferite. Dopo una breve fuga a piedi è stato arrestato.

L'uomo è risultato positivo alla cocaina. Guidava un'auto – presumibilmente rubata – con targa grigionese. A condurre le indagini sul caso sarà proprio la procura retica.

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