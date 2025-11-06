  1. Clienti privati
«Tsunami bianco» Intercettato nell'Atlantico un narc-sub con a bordo 1,7 tonnellate di cocaina

dpa

6.11.2025 - 16:06


Immagine d'archivio
dpa

La mafia della droga sudamericana utilizza sempre più spesso imbarcazioni semisommergibili per contrabbandare cocaina, soprattutto in Europa. Uno di questi narco-sub fatti in casa è stato fermato nell'Atlantico.

DPA

06.11.2025, 16:06

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un'imbarcazione semisommergibile che trasportava 1,7 tonnellate di cocaina è stata fermata in Portogallo.
  • Quattro venezuelani sono stati arrestati.
  • L'operazione «El Dorado» è stata condotta con l'aiuto delle autorità statunitensi e britanniche.
La polizia portoghese ha intercettato nell'Atlantico una sorta di sottomarino con un carico di cocaina.

Durante l'operazione, denominata in codice «El Dorado», sono stati confiscati ben 1'700 chili di cocaina con il supporto della marina e sono stati arrestati i quattro occupanti dell'imbarcazione, secondo quanto riferito dal dipartimento di investigazione criminale di Lisbona.

A differenza dei veri sottomarini, i cosiddetti narco-sub costruiti dalla mafia della droga sudamericana non possono immergersi completamente.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Lusa, i quattro uomini catturati provengono dal Venezuela. Secondo le autorità competenti, sono ora sottoposti a un interrogatorio intensivo a Lisbona.

Secondo la «Polícia Judiciária» (PJ), l'operazione è stata condotta in collaborazione con le autorità antidroga degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. L'indagine si è basata sulle informazioni fornite dal centro di analisi internazionale MAOC-N di Lisbona, che monitora le rotte marittime della droga.



StupefacentiL'esperta mette in guardia: «Il consumo di cocaina è in chiaro aumento in Svizzera»

I narco-sub artigianali sono appena visibili

È il secondo grande colpo di questo tipo contro la mafia della droga sudamericana che gli investigatori portoghesi sono riusciti a mettere a segno quest'anno.

A marzo, in collaborazione con i colleghi spagnoli, hanno fermato uno di questi narco-sub con quasi sette tonnellate di cocaina al largo dell'arcipelago delle Azzorre.

Secondo le autorità, la penisola iberica - Spagna e Portogallo - sta diventando una delle più importanti porte d'ingresso della mafia sudamericana della cocaina in Europa.



Aumenti significativiUno «tsunami bianco» sta inondando l'Europa di cocaina. Le parole degli esperti

Per eludere i radar degli investigatori, le autorità hanno scoperto che i contrabbandieri utilizzano sempre più spesso i cosiddetti semisommergibili.

Si tratta di imbarcazioni auto-costruite che viaggiano per lo più sotto la superficie dell'acqua e sono quindi poco visibili sui radar e sulle immagini satellitari. A differenza dei veri sottomarini, però, non possono immergersi completamente.

