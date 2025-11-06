«Tsunami bianco»Intercettato nell'Atlantico un narc-sub con a bordo 1,7 tonnellate di cocaina
6.11.2025 - 16:06
La mafia della droga sudamericana utilizza sempre più spesso imbarcazioni semisommergibili per contrabbandare cocaina, soprattutto in Europa. Uno di questi narco-sub fatti in casa è stato fermato nell'Atlantico.
06.11.2025, 16:06
La polizia portoghese ha intercettato nell'Atlantico una sorta di sottomarino con un carico di cocaina.
Durante l'operazione, denominata in codice «El Dorado», sono stati confiscati ben 1'700 chili di cocaina con il supporto della marina e sono stati arrestati i quattro occupanti dell'imbarcazione, secondo quanto riferito dal dipartimento di investigazione criminale di Lisbona.
A differenza dei veri sottomarini, i cosiddetti narco-sub costruiti dalla mafia della droga sudamericana non possono immergersi completamente.
Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Lusa, i quattro uomini catturati provengono dal Venezuela. Secondo le autorità competenti, sono ora sottoposti a un interrogatorio intensivo a Lisbona.
Secondo la «Polícia Judiciária» (PJ), l'operazione è stata condotta in collaborazione con le autorità antidroga degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. L'indagine si è basata sulle informazioni fornite dal centro di analisi internazionale MAOC-N di Lisbona, che monitora le rotte marittime della droga.
Per eludere i radar degli investigatori, le autorità hanno scoperto che i contrabbandieri utilizzano sempre più spesso i cosiddetti semisommergibili.
Si tratta di imbarcazioni auto-costruite che viaggiano per lo più sotto la superficie dell'acqua e sono quindi poco visibili sui radar e sulle immagini satellitari. A differenza dei veri sottomarini, però, non possono immergersi completamente.