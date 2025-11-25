  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Animali Raggiunta un'intesa in UE sulle nuove regole per la salute di cani e gatti

SDA

25.11.2025 - 21:15

Tra le misure cardine arriva l'obbligo, per tutti i cani e i gatti presenti nell'Ue, inclusi quelli di proprietà privata, di essere identificati tramite microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili (foto d'archivio)
Tra le misure cardine arriva l'obbligo, per tutti i cani e i gatti presenti nell'Ue, inclusi quelli di proprietà privata, di essere identificati tramite microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili (foto d'archivio)
Keystone

Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo sul nuovo pacchetto di norme sulla tutela della salute di cani e gatti nell'Unione europea.

Keystone-SDA

25.11.2025, 21:15

25.11.2025, 21:31

Il nuovo progetto di legge introduce per la prima volta standard comuni a livello Ue su allevamento, tracciabilità, importazione e gestione degli animali da compagnia.

Tra le misure cardine arriva l'obbligo, per tutti i cani e i gatti presenti nell'Ue, inclusi quelli di proprietà privata, di essere identificati tramite microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili. Allevatori, venditori e rifugi avranno quattro anni di tempo per adeguarsi, mentre per i proprietari semplici l'obbligo scatterà dopo dieci anni per i cani e quindici per i gatti.

Per prevenire pratiche commerciali che generano abusi e rischi sanitari, l'accordo vieta l'accoppiamento tra animali imparentati (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e mezzi fratelli). Stop anche alle selezioni mirate a ottenere caratteristiche estetiche che comportano gravi problemi di salute. Sarà proibito anche tenere gli animali perennemente legati ad una catena, vietato anche l'uso di collari a strozzo o a punte.

Sul fronte delle importazioni, per evitare l'ingresso nell'Ue di animali dichiarati come 'non commerciali' ma destinati alla vendita, le nuove norme si applicheranno anche ai movimenti non commerciali. I cani e i gatti importati da Paesi terzi per essere venduti dovranno essere dotati di microchip prima dell'ingresso e registrati successivamente in una banca dati nazionale.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
Trump pronto ad accordi energetici per convincere Putin alla pace
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Ellie Goulding: vegetariana, mai stata meglio

Altre notizie

Farmaceutica. Dopo i tagli a Novartis, Argovia: «Sempre più difficile mantenere posti nell'industria»

FarmaceuticaDopo i tagli a Novartis, Argovia: «Sempre più difficile mantenere posti nell'industria»

Parigi. Arrestato il quarto uomo del colpo al Louvre, nessuna traccia dei gioielli

ParigiArrestato il quarto uomo del colpo al Louvre, nessuna traccia dei gioielli

Ecco dov'è successo. Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione

Ecco dov'è successoDalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione