USA «Io sono Renee», oltre 1000 proteste per la donna uccisa dall'Ice

SDA

10.1.2026 - 15:47

In molti scenderanno in piazza per chiedere giustizia per la donna.
Keystone

Oltre mille proteste in tutti gli Stati Uniti, da Honolulu al Maine, sono previste questo fine settimana contro l'uccisione di Renee Good a Minneapolis da parte di un agente dell'immigrazione e il ferimento di due persone a Portland, sempre ad opera dell'Ice.

Keystone-SDA

10.01.2026, 15:47

10.01.2026, 16:02

«Questo fine settimana, persone da tutto il Paese si riuniranno non solo per piangere le vite spezzate dalla violenza dell'Ice, ma anche per denunciare un modello di soprusi che ha distrutto famiglie e terrorizzato le nostre comunità», ha dichiarato Leah Greenberg, co-direttrice di Indivisible.

Dopo i fatti di Minneapolis. Spari anche a Portland, sale la rabbia contro i federali: ecco cosa sta succedendo negli Usa

Dopo i fatti di MinneapolisSpari anche a Portland, sale la rabbia contro i federali: ecco cosa sta succedendo negli Usa

Indivisible è una delle organizzazioni promotrici del 'Weekend per l'eliminazione dell'Immigration and Customs Enforcement', con lo slogan 'Io sono Renee'. «Chiediamo giustizia per Renee, che l'Ice si allontani dalle nostre comunità e che politici agiscano», ha aggiunto Greenberg. «Ora basta».

Il proprietario del Constellation conferma: l'uscita di sicurezza era chiusa
Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»
Un'esperta sulle parole del sindaco di Crans-Montana: «Un disastro sul piano comunicativo»

Disastri, Incidenti. Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Disastri, IncidentiCrans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Ucraina. Mosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

UcrainaMosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'