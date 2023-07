L'iPhone di prima generazione presentato da Steve Jobs alla Macwolrd Conference il 9 gennaio 2007 e introdotto negli Stati Uniti il 29 giugno 2007. (foto d'archivio) Keystone

Di solito gli iPhone crollano di valore non appena si esce dal negozio ma non è stato questo il caso di un modello di prima generazione del 2007 venduto ad un'asta negli Stati Uniti per 190.000 dollari.

Il telefono, nuovo e ancora nella scatola, è considerato dai collezionisti il «Sacro Graal» dei cellulari poiché quell'anno ne furono prodotti pochi modelli con 4 GB di memoria.

Poco dopo il suo lancio, infatti, la Apple mise sul mercato quello da 8 GB a 100 dollari in più e decise di interrompere la produzione del primo modello. Il suo prezzo originario era di 599 dollari.

SDA