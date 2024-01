A Baden un paziente è sopravvissuto a un'operazione effettuata con l'ipnosi anziché con l'anestesia. (immagine simbolica) Keystone

Nelle scorse settimane, a Baden, un paziente è stato sottoposto a un'operazione senza anestesia, ma con l'ipnosi. Quanto è pericoloso? L'esperto Gabriel Palacios analizza la situazione per blue News.

Gabriel Palacios, tra i più noti esperti di ipnosi in Svizzera, valuta in un'intervista le possibili applicazioni dell'ipnosi medica.

Non deve essere considerato un metodo concorrente all'anestesia generale, ma piuttosto come complementare.

Si può ipnotizzare se stessi solo se ci si allena molto per farlo.

Nonostante una preparazione ottimale, anche uno stimolo interno, come un pensiero, può portare il paziente a entrare in uno stato di maggiore allerta durante l'operazione. Mostra di più

Signor Palacios, un paziente dell'Ospedale Cantonale di Baden ha scelto l'ipnosi invece dell'anestesia. L'operazione è andata bene. Vede l'ipnosi come un'alternativa equivalente all'anestesia generale in futuro?

L'analgesia (insensibilità al dolore, n.d.t.) o l'anestesia (intorpidimento) indotta da una trance ipnotica difficilmente può sostituire un anestetico medico se il livello di dolore è davvero molto elevato. Ma può essere un buon complemento, ad esempio per supportare un anestetico locale e regolare la soglia del dolore.

Molti pazienti poi hanno anche timori legati agli interventi chirurgici e l'autoipnosi può aiutare a mantenere un senso di controllo.

L'esperto di ipnosi Palacios Relations Gabriel Palacios è direttore dell'Istituto di Palacios Relations di Berna, formatore di ipnoterapia, presidente dell'Associazione Svizzera degli Ipnoterapeuti (VSH) e autore di bestseller. È il più noto esperto di ipnosi in Svizzera.

Come funziona l'ipnosi prima di un'operazione?

In questi casi, l'analgesia o l'anestesia attraverso la trance ipnotica devono essere praticate intensamente in anticipo. Una parte della società viene definita altamente sonnambula: si tratta di persone che possono entrare in un profondo stato di trance ipnotica molto rapidamente. Si potrebbe quasi paragonarle a coloro che possono addormentarsi ovunque e molto rapidamente.

Serve un ipnotizzatore o ci si ipnotizza da soli?

Se si vuole utilizzare l'autoipnosi per sostenere l'anestesia durante un intervento chirurgico è necessario affrontare in anticipo gli stimoli dolorosi, talvolta sospetti.

È inoltre necessario essere in grado di alleviare l'eventuale dolore durante l'intervento adattando le proprie idee. A seconda dello stimolo doloroso, difficilmente è possibile un completo intorpidimento.

Quali sono le qualità necessarie per raggiungere questo stato?

La capacità di adattare i propri pensieri è particolarmente importante in questo caso. I pazienti devono quindi adottare un atteggiamento proattivo per influenzare la sensazione di dolore attraverso l'adattamento autogeno delle immagini del dolore o attaccando le ancore e le istruzioni di autoipnosi esistenti. Questo è piuttosto faticoso per la maggior parte delle persone, per quanto il paziente possa apparire rilassato dall'esterno.

In futuro i pazienti degli ospedali svizzeri si affideranno sempre più all'autoipnosi prima di un intervento?

Molti anestesisti stanno seguendo una formazione in ipnosi. Potrebbero sostenere un intervento ipnotico, concordato e discusso in anticipo con il paziente. Ma anche questo richiede una pratica preliminare e congiunta.

Spesso le persone pensano all'ipnosi come a una strana persona che fa oscillare un pendolo avanti e indietro davanti ai loro occhi. Come si può contrastare questo pregiudizio?

L'Ospedale Universitario di Ginevra forma in modo proattivo il proprio personale all'ipnosi. E anche noi dell'Istituto di Palacios Relations formiamo un gran numero di professionisti del settore medico. L'ipnosi è entrata da tempo nella scienza.

Vogliamo anche contribuire al trasferimento di conoscenze attraverso le misurazioni delle onde cerebrali, le cosiddette misurazioni EEG. Queste ci permettono di riconoscere, ad esempio, che non è solo il rilassamento a indurre una trance ipnotica, ma anche altri parametri come la sovrastimolazione sensoriale o la sottostimolazione dell'individuo.

L'anestesia generale comporta anche dei rischi, come la perdita di memoria. L'ipnosi può essere un'opportunità per ridurre tali rischi?

Poiché in trance ipnotica non si dorme, ma ci si trova in uno stato di veglia in cui il cervello ha una larghezza di banda di frequenza paragonabile a quella del sonno, la memoria non viene inevitabilmente compromessa. Ma i fenomeni di amnesia (riduzione della capacità di ricordare, ndr) e ipermnesia (aumento della capacità di ricordare) si verificano anche in trance ipnotica. Nell'ipnoterapia, ad esempio, l'obiettivo è quello di utilizzare la memoria stimolata per richiamare risorse positive dal passato.

Quanto è grande il rischio che lo stato di trance del paziente venga interrotto durante l'ipnosi nel mezzo di un'operazione e che quindi senta dolore?

In pratica, basta uno stimolo interno, come un pensiero, per far entrare il paziente in uno stato di maggiore allerta. Lo stato è di solito volatile. In questo caso, tuttavia, il paziente dovrebbe essere addestrato a tornare autonomamente allo stato di trance ipnotica.

Ma molte persone non se ne rendono conto: in trance ipnotica non solo è garantito il fenomeno dell'anestesia, ma c'è anche il rischio di una potenziale iperestesia.

Ci può spiegare di cosa si tratta?

L'iperestesia corrisponde a un aumento della percezione sensoriale e dell'ipersensibilità. Pertanto, in caso di dubbio, il dolore potrebbe essere percepito più intensamente anche durante un intervento chirurgico.

Entrambi i fenomeni, analgesia e iperestesia, possono essere osservati gradualmente già in uno stato di trance medio-profonda. Per questo motivo, gli operatori sanitari sono sempre preparati alla necessità di ricorrere all'anestesia medica in caso di sensazione acuta di dolore.